Новый Chevrolet Camaro готовится обновить рекорд Нюрбургринга

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В июне 2017 года Chevrolet Camaro ZL1 1LE установил новый рекорд Нюрбургринга со временем круга в 7 минут и 16,04 секунды, что сделало модель самым быстрым Camaro в истории модели. Наряду с этим главной инженер, ответственный за модель, уверен, что в 2018 году спорткар сможет показать ещё более впечатляющие результаты.

Эл Оппенхайзер, главный инженер линейки Chevrolet Camaro, во время общения с журналистами издания Hagerty заявил, что новый Chevrolet Camaro ZL1 1LE в 2018 году нацелен на обновление рекорда круга на немецком гоночном треке Нюрбургринг. Топ-менеджер уверен, что модель способна пройти круг «Зелёного ада» менее чем за семь минут.

«Мы уверены, что модель имеет больший потенциал и мы будем продолжать заниматься доработкой Chevrolet Camaro ZL1 1LE. Я бы хотел увидеть результат в 7:00 минуты на Нюрбургринге», – заявил господин Оппенхайзер.

На данный момент самой быстрой моделью линейки Chevrolet Camaro является Chevrolet Camaro ZL1 1LE. Модель оснащается активной карбоновой аэродинамикой и могучим 650-сильным бензиновым мотором LT4 V8. Ожидается, что для достижения нового рекорда модель незначительно увеличит отдачу мотора и получит некоторые изменения в настойках подвески и обвесе.