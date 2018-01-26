Chevrolet намерен представить компактвэн Spin

Вчера, 20:23

Инженеры известного американского бренда Chevrolet, входящего в структуру General Motors, готовит к выпуску небольшой минивэн Chevrolet Spin, ориентированный на бразильский авторынок. Недавно в сеть попали фотографии новинки, сделанные фотошпионами на тест-драйве.

Согласно информации, обнародованной специализированным порталом AutosSegredos, в интернет попали первые фото нового Chevrolet Spin. По мнению специалистов, внешний дизайн новинки позаимствуют от стилистики знаменитого седана Chevrolet Cobalt. Отмечается, что новинку оснастят такой же радиаторной решеткой и фарами, которые установлены на Chevrolet Cobalt. Помимо того, Chevrolet Spin получит новые бамперы, задние осветители ии пересмотренный интерьер салона.

Для бразильского авторынка в моторном отсеке нового Chevrolet Spin разместился 1,8-литровый двигатель, работающий на бензине и этаноле, и выдающий производительность в 106 и 111 л.с. Они функционируют в тандеме с 6-диапазонной МКПП и АКПП.