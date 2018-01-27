Выпущены 10 «гоночных» McLaren 570S

Сегодня, 03:00

Британская машиностроительная компания McLaren в рамках новой серии под названием MSO X выпустила 10 особых спорткаров McLaren 570S. Автомобили собраны по мотивам гоночного болида McLaren 570S GT4.

Для спорткаров McLaren 570S серии MSO X предусмотрен аэродинамический обвес, практически идентичный тому, что используется на гоночном McLaren 570S GT4. Кроме того, новинки обзавелись спортивной выхлопной системой и резиной Pirelli P Zero Corsa.

Спорткары McLaren 570S в рамках линейки MSO X также получили обновленный салон, который преобразился благодаря обилию алькантары и неокрашенного углепластика. В интерьере машин использована иная центральная консоль, благодаря которой они стали легче. Для новинок предусмотрена ливрея в духе гоночного McLaren F1 GTR.

Все 10 McLaren 570S обзавелись спортивными креслами и многоточечными ремнями безопасности. Кроме того, в машинах нашлось место, которое отвели специально для хранения шлема. Также электроника автомобилей дополнена системой McLaren Track Telemetry и тремя камерами.

Спорткары McLaren 570S серии MSO X прошли сертификацию для дорог общего пользования. Собирались машины мастерами придворного тюнинг-ателье McLaren Special Operations. Все автомобили изготовлены по запросу дилерского центра McLaren Newport Beach в США.