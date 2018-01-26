В сети опубликовали первые снимки серийной версии LADA Vesta Sport

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В базе Роспатента появились первые изображения серийной версии LADA Vesta Sport. Согласно опубликованным снимкам, модель сохранит основные дизайнерские решения концепта, который представили в Москве в 2016 году.

Особенностью LADA Vesta Sport стал доработанный передний бампер, уникальный аэродинамический обвес, крупное антикрыло, диффузор, а также диски колес 17 дюймов. Модель сохранила основные дизайнерские решения, которые были предствлены в концепте на автосалоне в Москве два года назад.

Покупателям серийной версии LADA Vesta Sport предложат на выбор две силовые установки: 1,6-литровый двигатель, который генерирует до 140 лошадиных сил, а также 1,8-литровый мотор, который генерирует до 149 лошадиных сил. LADA Vesta Sport будут выпускать на автозаводе в Ижевске, старт производства назначен на февраль текущего года.