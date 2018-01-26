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Новый Mercedes-Benz B-Class представят в 2019 году

Сегодня, 05:00

Инженеры немецкого автопроизводителя готовят к дебюту новый небольшой минивэн Mercedes-Benz B-Class. Его премьера намечена на 2019 год.

Данный автомобиль продемонстрируют уже после нового хэтчбэка Mercedes-Benz A-Class, и минивэн построят с использованием платформы Mercedes-Benz A-Class. Внешнее и внутренне оформление позаимствуют с указанного хэтчбэка. Под капотом новинки разместятся дизельные и бензиновые двигатели. Не исключено появление гибридных силовых агрегатов.

Новинка выйдет только в 5-местном варианте исполнения, а вместо привычного 7-местного минивэна конструкторы создадут кроссовер Mercedes-Benz GLB-Class. Новинку представят в 2019 году, а на рынке ее ожидают в 2020 году. Стоит сказать, что новый Mercedes-Benz B-Class выпускается с 2005 года, а производство второго поколения компактвэна стартовало в 2011 году.


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