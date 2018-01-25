Мировой авторынок в 2017 году достиг рекордных показателей

Вчера, 22:00

Продажи автомобилей на мировом авторынке в 2017 году возросли до рекордных 95 308 000 экземпляров. Это на 2,4% выше показателей годичной давности.

Лидером по продажам осталась Поднебесная, дилеры которой реализовали 28 592 000 авто (+25). На втором месте числятся США (17 210 000 единиц, -1,95).

В Западное Европе зафиксировано повышение уровня продаж до 16 201 000 штук (+2,7%). На авторынках Восточной Европы демонстрируется позитивная динамика (4 217 000 авто, +8,4%). Следует отметить, что отечественный рынок в 2017 году начал восстанавливаться благодаря упрочнению экономического положения в стране. Ожидается, что рост авторынка продолжится и в 2018 году.

В Южной Америке за 2017 год местные автоцентры сбыли 3 045 000 авто (+13,9%). В списке наиболее крупных авторынков стоит упомянуть Японию (5 167 000 ед., +5,6%), Канаду (2 035 000 шт., +4,5%) и Южную Корею (1 752 000 ед., -1,8%).