В России резко подорожали автомобили Lifan

Вчера, 23:00

Lifan является самым продаваемым китайским брендом на авторынке России. Накануне производитель повысил рублевый прайс на свою продукцию, на что обратили внимание аналитики агентства «АВТОСТАТ». Они установили, что стоимость машин Lifan в РФ выросла на 4-5% (30-40 тысяч рублей).

Кроссовер Lifan X60 2018 подорожал до 739 900 рублей за базовую версию. Машина оснащается 1,8-литровой 128-сильной установкой, укомплектованной МКПП. Топовый паркетник текущего года с вариатором подорожал до 979 900 рублей. Lifan X60 2017 стоит 709 900 и 949 900 рублей соответственно.

Кроссовер Lifan Х50 в стандартной сборке вырос в цене до 659 900 рублей. Машина оснащается 100-сильным двигателем объемом 1,5 литра, укомплектованным МКПП. «Максимальный» вариант паркетника с вариатором стоит 739 900 рублей.

Кроссовер Lifan Myway теперь продается в России за 869 900 рублей. Автомобиль прибавил в цене 30 000 рублей. Для машины в РФ предусмотрена безальтернативная комплектация с 1,8-литровым агрегатом тягой 125 л.с., укомплектованным МКПП.

Седан Lifan Murman теперь предлагается в России за 989 900 рублей. Стоимость этого автомобиля выросла на 40 000 рублей, что стало рекордным подорожанием у марки Lifan в РФ.

Обновленный седан Lifan Solano II в сборке Comfort теперь доступен в России за 729 900 рублей. Моторный отсек машины занимает 1,8-литровый агрегат мощностью 133 л.с. Двигатель комплектуется МКПП. Топовый седан в версии Luxury подорожал до 809 900 рублей. Машина комплектуется вариатором.