В Карелии за неделю резко подорожали иномарки

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В Карелии зафиксирован резкий скачок цен на иномарки. Так, сейчас средняя стоимость автомобиля иностранного производства в республике составляет 894,4 тысячи рублей, что на 3% больше, чем неделю назад. Данная информация озвучена службой Карелиястат.

Автомобили отечественного производства тоже подорожали в Карелии. Однако сейчас их средняя стоимость в сравнении с прошлой неделей составляет в республике 498,3 тысячи рублей (+0,8%). Автомобили оказались не единственной категорией непродовольственных товаров, которые выросли в цене в Карелии. Статисты констатируют, что за неделю в республике на 0,2% подорожало топливо.

К слову, с 2000 по 2013 год число личного автотранспорта в Карелии выросло в 2,4 раза. В 2000 году в республике на 1 000 жителей приходилось 102,4 машины. В 2013 году этот показатель вырос до 254 автомобилей.