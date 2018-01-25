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В сети опубликованы фото экстремального пикапа Ford Ranger Raptor

Вчера, 20:17

Американская компания Ford вывела на тесты экстремальную модификацию нового пикапа Ford Ranger Raptor, который ориентирован на езду по сложному бездорожью. Новинка получила не только перенастроенную подвеску, но и целый ряд визуальных дополнений.

На страницах американского автомобильного портала Motor Trend появились свежие шпионские фото нового экстремального пикапа Ford Ranger Raptor следующей генерации. Судя по снимкам, изрядно испачканный автомобиль передвигался с внедорожных тестов на эвакуаторе. Что касается внешности, то новый Ford Ranger Raptor о стандартного исполнения модели отличается пересмотренной решеткой радиатора, расширенными колесными арками и увеличившимися в размерах дисками колёс.

Как сообщалось ранее, новый Ford Ranger Raptor получит перенастроенную подвеску, ориентированную на вождение по экстремальному бездорожью. Помимо этого, американский грузовик получит кроссовую резину, усиленные тормозные механизмы, а также защиту днища кузова.

 

Инсайдеры сообщают, что публичная премьера нового Ford Ranger Raptor состоится уже 7 февраля в Таиланде, после чего модель будет реализовываться и на рынке Соединенных Штатов, где она долгое время была недоступна. Производство пикапа будет налажено в Мичигане, США.


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