Новый седан KIA Quoris представят на мотор-шоу в Нью-Йорке

Сегодня, 03:00

Иностранные специализированные порталы опубликовали сведения о том, что новый полноразмерный седан KIA K900 представят в рамках автосалона в Нью-Йорке. Такая модель на других рынках известна как KIA Quoris.

Вице-президент по планированию продуктов американского филиала KIA Орт Хедрик в ходе интервью сообщил, что премьера нового большого седана KIA K900 состоится на мотор-шоу в Нью-Йорке весной 2018 года. Подробности о новинке пока держатся в секрете.

Раньше в сеть попали шпионские фотографии нового KIA Quoris, сделанные во время тест-драйва. Модель снабдили большим количеством спортивных и агрессивных очертаний кузова, а само оформление стало более современным. Инсайдеры сообщили, что в салоне появились абсолютно новые и качественные отделочные материалы.

Указанные перемены должны быть нацелены на то, чтобы сделать новинку более привлекательной для автолюбителей. В настоящее время уровень продаж KIA Quoris в США является провальным, так как дилеры продали только 455 экземпляров. Стандартный вариант исполнения седана доступен с 6-цилиндровым двигателем объемом 3,8 л с отдачей 311 л.с.