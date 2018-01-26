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В России работают 3,5 тысячи автодилеров. Данная информация озвучена агентством «АВТОСТАТ». Уточняется, что на данный момент в стране насчитывается 3 490 официальных точек по продаже и обслуживанию легкового транспорта.

Невзирая на то, что число дилерских центров в России за год практически не изменилось, в них произошло немало перераспределений. К примеру, за минувший год дилеры расторгли 485 контрактов, которые сменили 474 новых соглашения.

Больше всего дилеров за минувший год потеряли «УАЗ» (-33), Lifan (-27) и Renault (-20). Сеть марок Mitsubishi, LADA и GM-AVTOVAZ сократилась минимум на десять точек у каждого бренда. При этом, нашлись и те производители, которые в минувшем году расширили свою дилерскую сеть. Среди них можно выделить FAW (+13) и Hyundai (+10). Бренд Ravon, сменив в России марку Daewoo, открыл 47 точек по продаже и обслуживанию своей продукции.

Также аналитики агентства «АВТОСТАТ» установили, что в Россию в минувшем году пришли бренды Derways/Hower, открывшие 67 точек. Foton открыл 36 центров. Для марки Genesis заработало 35 дилеров, а у Isuzu появилось 14 точек.