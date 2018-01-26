УАЗ «Профи» будет перевозить молоко и топливо

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Согласно данным российских изданий, Ульяновский автомобильный завод завершил сертификацию грузовика УАЗ «Профи», который оснащается цистерной вместо грузового отсека. Отмечается, что такие автомобили можно использовать для перевозки молока или топлива, а заказать цистерну в качестве опции можно уже сегодня.

Представители компании «УАЗ» сообщают, что новая модификация грузовика УАЗ «Профи» с цистерной успешно прошла сертификацию и теперь такой автомобиль можно заказать в официальном дилерском центре бренда. Отмечается, что такая версия модели может использоваться как для транспортировки топлива, так и для перевозки молока.

Уточняется, что заказ автоцистерны для нового УАЗ «Профи» обойдётся минимум в 187 000 рублей – за эти деньги клиенты получат окрашенную ёмкость. За цистерну из нержавеющей стали придётся выложить уже 298 500 рублей, а установка холодильного оборудования для молоковоза обойдётся ещё в 160 000 рублей. Сам автомобиль без модификаций стоит 749 000 рублей.

УАЗ «Профи» в вариантах молоковоза и бензовоза по техническим характеристикам ничем не отличается от стандартного грузовика. Модель предложена с задним и полным приводом, а под капотом располагается 149-сильный бензиновый мотор ZMZ Pro. Ёмкость цистерны составляет 1 500 литров.