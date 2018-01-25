Вышел новый спортивный автомобиль Lexus CT200h F-Sport 2018

Сегодня, 16:05

Японская компания публично продемонстрировала свой новый спортивный автомобиль Lexus CT200h F-Sport 2018 модельного года. Новинка обладает гибридной силовой установкой, роскошным стилем и современным технологическим оснащением.





Общие сведения



Автомобиль Lexus CT200h F-Sport 2018 модельного года является уникальным достижением японских разработчиков. Во-первых данная новинка является самым дешевым представителем из всей модельной линейки, во-вторых гибридная силовая установка расходует рекордно низкое количество топлива. Можно гордо сказать, что японцы выпустили самый экономичный гибрид в истории.



Помимо новой гибридной установки, японский автомобиль обрел видоизмененный агрессивный и динамичный кузов, а также разработчики внедрили в свою новинку новейшие технологические элементы, которые создадут максимально комфортные условия во время поездки.





Практичность



Модель Lexus CT200h F-Sport представляет собой небольшой хэтчбек. Данное транспортное средство вмещает в себя пять человек, однако свободное пространство в салоне ограничено, поэтому сразу трем взрослым людям садиться на второй сидений не рекомендуется. Крыша у японской новинки очень низкая - высоким пассажирам будет комфортно только на первом ряду сидений. Второй ряд сидений оснащен системой ISOFIX, благодаря которой можно легко и быстро прикрепить детское кресло.



В целом, салон у данного транспортного средства пропитан спортивным духом. Находиться на водительском кресле очень удобно, имеется все, чтобы водитель получал максимальное наслаждение от управления спортивным автомобилем. Несмотря на спортивных дух, разработчики все же внедрили некоторые элементы, чтобы повысить уровень практичности, в частности между передними рядами можно встретить подстаканники, а в дверях имеются слоты для хранения бутылок, на приборной панели Lexus CT200h F-Sport 2018 модельного года есть разъемы для Aux, порты USB и розетка на 12 вольт.



Небольшим минусом японской новинки является рычаг переключения передач, который больше похож на игровой джойстик, очень сложно мгновенно определить на какой передаче в данным момент едет автомобиль, так как скоростная ступень отображается на маленьком индикаторе, который разглядеть во время езды проблематично. Конечно, люди привыкают ко всему и эта проблема после долгой эксплуатации перестанет тревожить водителя, но тем не менее многие автопроизводители отозвали свои автомобили, в которые установили аналогичные рычаги переключения скоростей.



Приятным сюрпризом для покупателей будет большой и вместительный багажник у Lexus CT200h F-Sport 2018 модельного года, если сравнивать с другими автомобилями схожего сегмента. Стандартная вместительная способность багажного отсека составляет 375 литров, при этом эту цифру можно увеличить, если сложить второй ряд сидений, в таком случае объем багажника составит уже 985 литров – это большая редкость среди спортивных автомобилей.





Стоимость и оснащение



Купить новый японский автомобиль уже можно сейчас. Заплатить за данное спортивное транспортное средство придется 41 тысяч долларов, при этом топовая модификация Lexus CT200h F-Sport 2018 модельного года обойдется своему покупателю уже в 57 тысяч долларов. Предполагается, что на мировом рынке новый спортивный автомобиль будет конкурировать с такими автомобилями, как Mercedes-Benz A-Class, Audi A3 и BMW 1 Series.



В оснащении японской новинки имеются такие элементы, как светодиодные ходовые огни, автоматические стеклоочистители и фары, система подогрева передних сидений, цифровое радио, мультимедийная установка, система автоматического торможения, система распознавания пешеходов, 17-дюймовые колесные диски, двухзонный климат-контроль, кожаная отделка салона, круиз-контроль, датчики парковки и многое другое.



Отдельно нужно еще раз отметить мультимедийную установку, которая представляет собой 10,3-дюймовый сенсорный дисплей. Данная система, помимо своих основных функций, способна синхронизироваться со многими смартфонами, так как поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.





Силовые характеристики



Японская новинка создана на платформе знаменитого автомобиля Toyota Prius. Внутри Lexus CT200h F-Sport 2018 модельного года находится 1,8-литровый двигатель, который функционирует исключительно на бензиновом топливе. В тандеме с данным двигателем функционирует электромотор, отдельная мощность которого составляет 82 л.с. и 207 Нм крутящего момента. Когда две силовые установки работают совместно, то их общая производительность всей системы составляет 140 л.с. и 150 Нм крутящего момента.



Ездить на японской новинке можно в двух режимах, используя только бензиновый двигатель, либо используя сразу две силовые установки. В первом случае топливный расход не самый приятный, он составляет 10,4 литра на каждые 100 километров, во втором случае расход уже составляет всего лишь 4,4 литра на каждые 100 километров, что, в свою очередь, является невероятным достижением японских разработчиков. Хотя в городских условиях, возможно, расход все равно будет немного выше.



Топливный бак у Lexus CT200h F-Sport 2018 модельного не большой, его объем составляет всего 45 литров, чего в целом достаточно для того, чтобы преодолеть свыше 800 километров.