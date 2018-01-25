Озвучены характеристики плагин-гибридного спорткара Porsche 911

Сегодня, 15:17

В конце 2017 года немецкая компания Porsche объявила о том, что легендарный спорткар Porsche 911 получит плагин-гибридную версию. Согласно последней информации, модель получит под капот 485-сильный мотор и сможет разогнаться до первой «сотни» всего за 3,5 секунды.

Оливер Блюме, руководитель немецкого премиального бренда Porsche, во время общения с журналистами издания Automobile Magazine озвучил некоторую информацию о плагин-гибридном варианте легендарного спорткара Porsche 911. Господин Блюме отметил, что «зелёная» новинка, вероятнее всего, не дебютирует раньше 2023 года.

Что касается технических характеристик, то новый Porsche 911 PHEV получит под капот 3,0-литровый рядный мотор с шестью цилиндрами и системой турбонаддува, который сочетается с электрическим мотором. Мощность гибридной установки составит не менее 485 лошадиных сил при 770 Нм крутящего момента.

Ожидается, что электрический мотор будет сочетаться с блоком литий-ионных батарей ёмкостью в 10,8 кВт/ч, что позволит на одной электротяге пройти не менее 65 километров.

Новый Porsche 911 PHEV получит технологию рекуперации энергии, и возможность получить кратковременный буст к крутящему моменту. Разгон до первых 100 км/ч займет не более 3,5 секунды, а максимальная скорость движения составит 317 км/ч.