РОАД: В России может быть продано 7,1 млн автомобилей в 2018 году

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Жители России в 2018 году могут купить 7,1 миллиона автомобилей. Спрос на транспорт в стране вырастет на 6,5%. С таким прогнозом выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

По данным РОАД, в 2018 году жители России остановят свой выбор на 1,7 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. На вторичном рынке транспорта в стране может быть продано 5,4 миллиона машин. Такой показатель станет на 2% больше в годовом сравнении.

В РОАД такой прогноз считают достаточно хорошим на фоне нынешней экономической обстановки в стране. При этом специалисты не уверены, как будет работать господдержка авторынка в РФ. В первом квартале эксперты видят существенный прирост продаж транспорта в стране. Во втором квартале темпы рынка начнут замедляться, а в третьем он может уйти в минус, если не будет господдержки. По словам специалистов, нынешний авторынок России сложно представить растущим без стимулирующих мер.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщала, что в минувшем году жители России купили 1,59 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 11,9% больше, чем в 2016 году. Специалисты АЕБ впервые отказались от составления прогнозов авторынка РФ на 2018 год. По словам экспертов, ситуация в стране остается неопределенной на фоне изменения планов правительства страны касательно увеличения утилизационного сбора.