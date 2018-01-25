Продажи электрокаров в Норвегии сравнялись с продажами авто с ДВС

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В Норвегии продолжают расти продажи электрокаров и гибридных версий автомобилей. В декабре 2017 года количество проданных электрокаров сравнялось с проданными авто с ДВС впервые.

В декабре прошлого года электрокары заняли 27,5% авторынка Норвегии, а гибридные модификации заняли 22,5%. В результате продажи авто с бензиновыми и дизельными силовыми установками и электродвигателями сравнялись. Стоит отметить, что машины с электромоторами заняли первые 7 позиций в рейтинге самых популярных машин в Норвегии.

Первое место принадлежит Volkswagen e-Golf, вторую позицию занял BMW i3, а тройку лидеров замкнула гибридная модификация Toyota RAV4. Самой популярной моделью с двигателями, которые работают на дизеле и бензине, оказалась Skoda Octavia. Однако в рейтинге модель оказалась только на 8 позиции.

Спрос на автомобили с экологическими силовыми установками стимулируют программы поддержки спроса от государства. Несмотря на рост спроса на электрокары, в Норвегии продолжают работать над созданием новых программ.