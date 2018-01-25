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Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения выехал на тесты

Вчера, 18:15

Японские машиностроители вывели на дорожные испытания кроссовер Toyota RAV4 следующей генерации. На это указывают снимки, сделанные фотошпионами. Автомобильные папарацци запечатлели новый Toyota RAV4, когда он проходил тесты в плотном камуфляже. Кадры с прототипом кроссовера показаны изданием motor1.

Невзирая на плотный камуфляж, которым новый Toyota RAV4 был замаскирован на дорожных испытаниях, можно заметить, что внешне вседорожник совсем не похож на своего предшественника: нынешний Toyota RAV4 имеет обтекаемые формы, однако его следующая генерация выглядит грубее и рельефнее.

Кроме того, специалисты, изучившие шпионские фотографии с прототипом кроссовера, пришли к выводу, что серийный Toyota RAV4 нового поколения получил некоторые дизайнерские решения концептуального Toyota FT-AC, представленного в минувшем году на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

 

 

Производитель пока хранит в секрете подробности кроссовера Toyota RAV4 нового поколения. При этом инсайдеры утверждают, что основой для автомобиля послужила глобальная платформа TNGA. По некоторым данным, презентация вседорожника состоится в конце текущего года, либо в начале следующего года.


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