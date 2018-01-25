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«Автотор» начал выпуск обновленного кроссовера KIA Sorento Prime

Сегодня, 16:16

В Калининграде на конвейер предприятия «Автотор» встал обновленный кроссовер KIA Sorento Prime. Автомобиль предстал перед публикой в минувшем году на мотор-шоу во Франкфурте.

На российский рынок обновленный кроссовер KIA Sorento Prime отправится в феврале текущего года, о чем проинформировал пресс-центр предприятия «Автотор». Для вседорожника предусмотрены три двигателя объемом 3,5, 2,4 и 2,2 литра. Их производительность составляет 249, 188 и 200 лошадиных сил соответственно. Для всех моторов предусмотрены модернизированная шестидиапазонная и новая восьмидиапазонная автоматические трансмиссии.

Обновленный кроссовер KIA Sorento Prime получил иные бамперы, легкосплавные колесные диски размерностью 17 и 19 дюймов, а также новые осветители. В частности, автомобиль оснастили адаптивными фарами на светодиодах. Кроме того, машина получила иное рулевое колесо, рестайлинговый блок управления климатической установкой и видоизмененную центральную консоль. Цветовая палитра кузова KIA Sorento Prime дополнена предложениями Rich Espresso (темно-коричневый), Gravity Blue (насыщенный темно-синий), а салон новинки россиянам предложат в четырех цветах.

 

 

Представители ГК «Автотор» отметили, что выпуск обновленного KIA Sorento Prime никоим образом не скажется на производственной программе KIA Sorento второй генерации, который собирается на предприятии по полному циклу.


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