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KIA представила новый седан Optima

Вчера, 19:07

Корейский автопроизводитель KIA представил в Южной Корее свой новый седан KIA K5. Сообщается, что в России этот автомобиль известен как KIA Optima.

Новый седан получил пересмотренную решетку радиатора с вертикальными планками, переделанные бамперы, новые противотуманные фары и переработанные задние огни. В салоне новинки не произошло никаких существенных перемен, кроме небольшого обновления руля и внедрения новой мультимедийной установки с внушительным сенсорным экраном и опцией распознавания голоса.

В Корее под капотом нового KIA K5 разместится 2-литровый «атмосферник» с отдачей 163 лошадиные силы. Кроме него предусматривается 180-сильный 1,6-литровый агрегат и 1,7-литровый дизель с производительностью 141 л.с. Они работают в паре с 6-скоростной МКПП и 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

За стандартный вариант исполнения KIA Optima придется выложить от 22 700 000 вон. В пересчете на национальную валюту эта сумма равна 1 200 000 рублям.


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