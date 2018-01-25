Рассекречен дизайн нового кроссовера Hyundai Santa Fe

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Корейская машиностроительная компания Hyundai готовится представить новый среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, премьера которого должна пройти через месяц. Недавно в сеть утекли официальные изображения новинки.

Несмотря на то, что на тизере автомобиль виден только в профиль, главные перемены можно заметить сразу. Среди них стоит выделить оригинальные фары головного света, выполненные в духе Hyundai Kona, и полностью переделанные задние осветители. Сообщается, что новый паркетник получит адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения, круговой видеообзор и функцию Rear Occupation Alert, благодаря которой дети на заднем сидении не будут без присмотра. В Южной Корее новинку покажут в феврале 2018 года, а мировая премьера намечена на март на Женевском автосалоне.

Технические параметры новинки пока неизвестны. Под капотом прежнего поколения Hyundai Santa Fe разместился 2,4-литровый бензиновый агрегат с отдачей 171 лошадиную силу. Кроме него предусматривается 2,2-литровый 200-сильный турбодизель. Они функционируют в тандеме с 6-скоростной АКПП и полным приводом. Стоит паркетник от 1 946 000 рублей.