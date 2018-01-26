BMW показала тизер возрожденного купе 8-Series

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Разработчики из баварской компании BMW вывели на дорожные тесы новый BMW 8-Series в полностью серийном исполнении и поделились официальными фото закамуфлированного купе. Отмечается, что тесты автомобиля проходят на гоночном треке итальянского города Априлия, где BMW оттачивает аэродинамику грядущей новинки.

Представители компании BMW сообщили, что на данный момент новое флагманское купе BMW 8-Series проходит дорожные тесты в Италии. Разработчики отметили, что перед ними стоит цель создать автомобиль, который будет уверенно вести себя в поворотах на высоких скоростях в условиях трека, но при этом сможет порадовать владельца высоким уровнем комфорта и роскоши.

Стоит отметить, что тестирование нового BMW 8-Series проходит параллельно с испытаниями гоночного болида BMW M8 GTE. Ожидается, что дорожная модель унаследует множество черт гоночного автомобиля.

Клаус Фрёлих, член правления компании BMW, заявил, что поклонники бренда смогут рассчитывать на настоящий спортивный автомобиль, который станет «надёжным компаньоном» при повседневном использовании. Премьера нового BMW 8-Series состоится в 2018 году, но точная дата дебюта пока не озвучивается. Не исключено, что модель представят в марте в Женеве, но премьеру могут перенести на автосалон во Франкфурте, которые откроется осенью.