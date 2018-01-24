VistaNews.ru


Rimac представит электрический гиперкар Concept Two в Женеве

Вчера, 21:00

Хорватский бренд Rimac обнародовал тизерный видеоролик со следующим поколением электрического гиперкара. Сообщается, что новинка должна дебютировать на автовыставке в Женеве в марте текущего года.

Согласно обещаниям разработчиков, новый прототип под рабочим названием Rimac Concept Two должен превосходить своего предшественника в лице Concept One по мощности, скорости и комфорту. Вместе с тем новый автомобиль сможет похвастаться увеличенным запасом хода, благодаря применению блока аккумуляторов с большей ёмкостью.

Стоит напомнить, что Rimac Concept One, единственная на сегодняшний день модель хорватской компании, была продемонстрирована публике ещё в 2011 году. С тех пор автомобиль несколько раз дорабатывался. Самая свежая модификация модели получила сразу четыре электрических агрегата, которые в сумме генерировали 1 240 лошадиных сил при 1 600 Нм. Гиперкар ускорялся до 100 км/ч с места всего лишь за 2,5 секунды.

К настоящему моменту было создано восемь дорожных и два трековых автомобиля Rimac Concept One, причём последние получили в названии приставку S. Один такой гиперкар стоит приблизительно 1 000 000 долларов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.