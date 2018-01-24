Кроссовер Skoda Kodiaq стал дороже на 5 000-18 000 рублей

Вчера, 22:00

В текущем месяце чешский кроссовер Skoda Kodiaq прибавил в цене от 5 000 до 18 000 рублей в различных вариантах исполнения. Об этом пишет аналитической агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на проведённый мониторинг цен новых легковых авто на российском рынке.

Больше всего выросла стоимость Skoda Kodiaq Ambition Plus со 150-сильным мотором 1.4 TSI. Такой автомобиль теперь обходится в 2 017 000 рублей (+18 000). Эта же версия, но с 2,0-литровым двигателем TSI, способным генерировать 180 «лошадок», предлагается уже за 2 365 000 рублей, что на 16 000 рублей больше прежнего ценника.

«Топовая» модификация Style Plus с менее мощным агрегатом доступна за 2 326 000 рублей. Что касается версии со 180-сильным двигателем, за неё просят 2 625 000 рублей (+10 000). Кроме того, увеличились цены на Skoda Kodiaq в исполнении Scout: с мотором 1.4 TSI на 14 000 рублей, а с 2.0 TSI - на 12 000 рублей. Таким образом, отныне Skoda Kodiaq Scout в зависимости от двигателя можно купить за 2 207 000 или 2 516 000 рублей.

При этом цены на кроссовер 2018 года не были повышены. С момента начала продаж нового Skoda Kodiaq в июне россияне приобрели 2 086 таких автомобилей. Отмечается, что цены на кроссовер указывались без учёта специальных предложений, скидок и дополнительного оборудования.