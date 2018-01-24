Дистрибьютор автомобилей «Кортеж» начнет работу в I квартале

Вчера, 20:16

Российский автопроизводитель Sollers и ФГУП «НАМИ» займутся созданием совместного предприятия. Оно станет дистрибьютором машин проекта «Корте», которые буду реализовываться под маркой Aurus. Ожидается, что сеть для продажи автомобилей начнет работу в течение I квартала нынешнего года.

Сейчас ведутся переговоры между представителями компании Sollers и ФГУП «НАМИ». Ранее были проведены исследования, которые показали, что потребитель заинтересован в покупке транспорта проекта «Кортеж». В связи с этим в ближайшее время начнется прием заказов на автомобили бренда Aurus.

Изначально автомобили проекта «Кортеж» встанут на конвейер ФГУП «НАМИ». Предприятие сможет собирать 150-200 машин в год. Чаще остальных моделей проекта будут выпускаться лимузины и седаны. Спрос на автомобили Aurus будет учитываться для того, чтобы при необходимости сменить приоритеты на производстве.

Ранее председатель Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что в 2019 году автомобили проекта «Кортеж» станут доступны для всех желающих. Министр подчеркнул, что российские машины будут стоить меньше, чем транспортные средства марок Mercedes-Benz и BMW такого класса.