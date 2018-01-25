В Volkswagen рассказали о главных новинках для России на 2018 год

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Российский офис немецкого автогиганта Volkswagen озвучил данные о новинках для российского рынка. Представители производителя сообщили, что он сделает в РФ упор на кроссоверы и внедорожники, которые стабильно востребованы во всем мире.

Первым новым автомобилем Volkswagen в России в нынешнем году станет большой вседорожник Volkswagen Teramont. Машина выпускается на предприятии немецкой марки в США. Предзаказ на автомобиль объявят в РФ уже в феврале. Тогда же и озвучат прайс на новинку. Для российского рынка базовый кроссовер Volkswagen Teramont будет оснащаться двухлитровой бензиновой установкой TSI, производительность которой составит 180 лошадиных сил.

Далее в Россию приедет обновленная версия вседорожника Volkswagen Touareg. Перед общественностью он предстанет в апреле текущего года на Шанхайском мотор-шоу. Летом же новинку представят в РФ. В российском офисе Volkswagen отметили, что кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace с семиместным салоном не будет продаваться в РФ, так как в стране уже реализовывается модель Skoda Kodiaq. Также представители Volkswagen рассказали, что до сих пор не решен вопрос появления в России флагманского лифтбека Volkswagen Arteon, так как немцы не уверены, что эта машина будет востребована в РФ.