Обновленный кросс-хэтч Datsun redi-GO выходит на рынок

Вчера, 23:00

Японские машиностроители объявили о выходе на рынок обновленного бюджетного кросс-хэтча Datsun redi-GO. Главным изменением в автомобиле стала новая коробка передач.

Для обновленного кросс-хэтча Datsun redi-GO доступна прежняя пятиступенчатая механическая коробка передач, однако теперь он также будет продаваться с роботизированной трансмиссией АМТ. Такая РКПП устанавливается на Renault Kwid. При этом новая коробка передач предусмотрена для обновленного Datsun redi-GO исключительно с литровой 68-сильной установкой. Новинка ориентирована на индийский рынок.

Для субкомпактного кросс-хэтча Datsun redi-GO также предусмотрен 0,8-литровый агрегат с тремя цилиндрами. Его производительность составляет 53 лошадиные силы.

Самый доступный вариант обновленной модели Datsun redi-GO с роботизированной коробкой передач будет предлагаться индийским клиентам за 380 600 рупий (337 000 рублей). Стоимость машины с 0,8-литровым мотором, укомплектованным механической трансмиссией, составит 249 000 рупий (221 000 рублей).

Базовый обновленный Datsun redi-GO оснащается кондиционером с ручным управлением, дневными ходовыми огнями, электрическим усилителем руля. Кроме того, для стандартного кросс-хэтча предусмотрены электрические стеклоподъёмники на передних дверях, цифровой тахометр, стереосистема с двумя громкоговорителями и водительский эйрбэг.