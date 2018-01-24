Автошколы могут ввести экзамен по теории при каждой замене прав

Сегодня, 15:40

Российский союз автошкол предлагает ввести экзамены для водителей, которые по той или иной причине хотят заменить права. Сотрудники УГИБДД МВД России сообщили, что на данный момент они уже рассматривают сильные и слабые стороны данной инициативы.

Не секрет, что на данный момент российские водители получают водительские права, а через десять лет при наличии медицинской справки их можно обменять на новые. Союз российских автошкол уверен, что при замене прав водителей необходимо отправлять на переэкзаменовку с целью проверить теоретическую часть и знание актуальных правил дорожного движения.

Авторы инициативы сообщают, что ещё 10 лет назад контроль над автошколами со стороны ГИБДД был не таким жестким. Кроме того, правила дорожного движения в России постоянно меняются и дополняются.

Уточняется, что экзамен будет представлять собой тест из 20 вопросов, дать ответы на которые необходимо за 20 минут. Если водитель дважды ответил неверно, то ему будут заданы пять дополнительных вопросов по каждому пункту ошибки.

Представители ГИБДД отметили, что они уже получили проект инициативы и он имеет множество «толковых предложений». На данный момент документ рассматривается и в дальнейшем будет принят или отклонен. Сами автолюбители пока относятся к инициативе преимущественно негативно.