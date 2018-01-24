VistaNews.ru


Первый электрокар от MINI тестируют за Полярным кругом

Сегодня, 16:10

Компания MINI начала тестировать свой первый автомобиль с полностью электрической силовой установкой в зимних условиях за Полярным кругом. Об этом свидетельствую шпионские фотографии, оказавшиеся в распоряжении издания Autocar.

Пока папарацци удалось запечатлеть только тестовый мул, предназначенный для испытаний агрегатов и узлов будущего электромобиля от MINI. Отмечается, что товарную модель представят не ранее 2019 года. По неподтверждённым сведениям, трёхдверный хэтчбек на электротяге сможет преодолевать порядка 300 километров на одном заряде. На разгон до 100 км/ч с места экологичному автомобилю понадобится 7,5 секунды.

Скорее всего, в продаже модель появится под именем MINI Cooper E. В основу новинки ляжет платформа UKL от материнской компании BMW. Выпускать электрокар планируется на предприятии в британском Оксфорде, при этом коробки передач будут импортировать из Германии.

 

 

 

Стоит напомнить, что на автосалоне во Франкфурте был представлен прототип первого электрокара в истории бренда MINI под названием Electric Concept. Хэтчбек получил светодиодные фары, выдвижные дверные ручки и радиаторную решётку с жёлтыми акцентами. Примечательно, что ряд деталей для автомобиля выполнили с помощью 3D-принтера.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.