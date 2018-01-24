Первый электрокар от MINI тестируют за Полярным кругом

Сегодня, 16:10

Компания MINI начала тестировать свой первый автомобиль с полностью электрической силовой установкой в зимних условиях за Полярным кругом. Об этом свидетельствую шпионские фотографии, оказавшиеся в распоряжении издания Autocar.

Пока папарацци удалось запечатлеть только тестовый мул, предназначенный для испытаний агрегатов и узлов будущего электромобиля от MINI. Отмечается, что товарную модель представят не ранее 2019 года. По неподтверждённым сведениям, трёхдверный хэтчбек на электротяге сможет преодолевать порядка 300 километров на одном заряде. На разгон до 100 км/ч с места экологичному автомобилю понадобится 7,5 секунды.

Скорее всего, в продаже модель появится под именем MINI Cooper E. В основу новинки ляжет платформа UKL от материнской компании BMW. Выпускать электрокар планируется на предприятии в британском Оксфорде, при этом коробки передач будут импортировать из Германии.

Стоит напомнить, что на автосалоне во Франкфурте был представлен прототип первого электрокара в истории бренда MINI под названием Electric Concept. Хэтчбек получил светодиодные фары, выдвижные дверные ручки и радиаторную решётку с жёлтыми акцентами. Примечательно, что ряд деталей для автомобиля выполнили с помощью 3D-принтера.