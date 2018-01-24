Рассекречен «горячий» хэтчбек KIA Rio GT-Line

Сегодня, 16:27

Корейский автогигант KIA рассекретил внешность и некоторые технические характеристики нового «спортивного» хэтчбека KIA Rio GT-Line, который получит под капот 120-сильный бензиновый турбомотор T-GDi. Стоимость модели пока не озвучена, однако публичная премьера состоится в рамках международного автосалона в Женеве в марте 2018 года.

Новый хэтчбек KIA Rio в особой версии GT-Line в плане технических характеристик трудно назвать действительно спортивным. На старте продаж новинка будет предложена клиентам с 1,0-литровым турбированным мотором T-GDi, который способен генерировать 120 лошадиных сил при 173 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая «механика». Позже к линейке присоединятся 1,25- и 1,4-литровые «атмосферники», сочетающиеся с АКПП с двумя сцеплениями.

Новый KIA Rio GT-Line от стандартного исполнения хэтчбека отличается прежде всего глянцевой чёрной решеткой радиатора, а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками оригинального дизайна. Кроме того, модель имеет спойлер сзади и два патрубка выпускной системы.

В список оснащения KIA Rio GT-Line входит система экстренного торможения и распознавания пешеходов, 7,0-дюймовый мультимедийный центр с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, обогрев руля и многое другое. Пока не сообщается, доберётся ли модель до рынка России.