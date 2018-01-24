Главу Lotus задержали за превышение скорости

Сегодня, 14:18

Генеральный директор компании Lotus Жан-Марк Жале был задержан за превышение скорости. Топ-менеджер управлял новой моделью марки Lotus, и разогнал ее до 164 километров в час, двигаясь по дороге с ограничением до 113 км/ч.

Для нарушителя предусматривались штрафные баллы, однако ему удалось уговорить судью не начислять их. Вместо этого топ-менеджеру запретили управлять автомобилем 30 дней. Об этом проинформировало агентство The Telegraph.

Адвокат главы компании Lotus пояснил, что его клиент, избежавший начисления штрафных баллов, сможет и дальше заниматься тестированием новых автомобилей. Так или иначе, суд предостерег топ-менеджера от выезда на шоссе А11. При этом господину Жале порекомендовали пользоваться тестовым полигоном марки Lotus.

Напомним, что нынешнее нарушение главы Lotus не является первым для него. Примерно год назад топ-менеджер был на полгода лишен права на вождение автомобилем за превышение скорости. За такое же нарушение руководителя Lotus оштрафовали на 400 фунтов стерлингов и начислили ему пять штрафных баллов в 2014 году.

Недавно марка Lotus выпустила улучшенную версию модели Lotus Evora, в названии которой добавилось «GT410 Sport». Автомобиль обзавелся аэродинамическими элементами трекового Lotus 430.