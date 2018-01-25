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Новый кроссовер DS 3 Crossback доберётся до России к началу 2020 года

Сегодня, 04:00

Французский бренд DS, принадлежащий PSA Group, поделился планами касательно развития модельного ряда в России. Так, помимо флагманского DS 7 Crossback, который появится в дилерских центрах уже в 2018 году, россиян ожидает ещё одна новинка от DS.

Речь идёт о новом компактном кроссовере DS 3 Crossback, продажи которого должны начаться в России в 2020 году. Пока официальная презентация модели не проводилась, однако она может состояться во второй половине текущего года.

Ожидается, что в плане внешнего вида DS 3 Crossback получит много общего с флагманской моделью DS 7 Crossback. По габаритам новинку можно будет сопоставить с немецким Audi Q2. При запуске мировых продаж модель будет предлагаться исключительно с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

В перспективе премиальный кроссовер DS 3 Crossback обзаведётся модификациями с гибридной и полностью электрической силовыми установками. По словам представителей французской марки, по мере презентаций новых моделей от DS, они поэтапно будут выводиться в том числе и на российский авторынок.


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