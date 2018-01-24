Новый кроссовер Lifan X70 доберётся до России весной

Сегодня, 13:23

Китайская автомобилестроительная компания Lifan планирует вывести на российский автомобильный рынок новый среднеразмерный кроссовер Lifan X70. Сообщается, что новинка уже весной нынешнего года придёт на смену кроссоверу Lifan X60, который пока является самым популярным китайским автомобилем на рынке РФ.

Представители российского офиса китайской компании Lifan сообщили, что бренд готовится укрепить свои позиции на рынке РФ, который является ключевым экспортным для компании, выпуском нового кроссовера Lifan X70. Отмечается, что новинка заменить существующий Lifan X60, который стал самым популярным в РФ китайским автомобилем, реализовавшись с момента дебюта на рынке тиражом в 46 000 единиц.

Новый Lifan X70 получил более спортивный и агрессивный дизайн кузова, а также хромированную решетку радиатора и дверные пороги. Также нельзя не отметить зауженную оптику с LED-элементами.

Длина нового Lifan X70 составляет 4 390 мм, а ширина и высота равняются 1 820 и 1 715 мм соответственно. Салон новинки стал более комфортным, а владельцев порадует штатная мультимедийная система с 8,0-дюймовым дисплеем. Под капотом кроссовера расположится 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью в 136 лошадиных сил, который может сочетаться как с АКПП, так и с «механикой».