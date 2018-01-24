Новый седан Toyota Camry предложат в России со старыми двигателями

Вчера, 18:02

Премьера новой генерации седана Toyota Camry состоялась более года назад, а патентные изображения модели для РФ попали в сеть в ноябре, однако пока новинка не появилась у российских дилеров. Ожидается, что это произойдёт весной нынешнего года.

Россияне смогут приобрести новую Toyota Camry с тремя бензиновыми атмосферными моторами на выбор. В роли базового движка, как и прежде, выступит 2,0-литровый 150-сильный агрегат с индексом 6AR-FSE, который сочетается с 6-диапазонной АКПП.

Следующим вариантом станет 2,5-литровый 2AR-FE, генерирующий 181 лошадиную силу. Под капотом мощнейшей Toyota Camry для РФ установят 3,5-литровый мотор 2GR-FKS, мощность которого пока не раскрывается. Отметим, что на версии для США он развивает 305 «лошадей» и работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Также известно, что в России не планируется продавать гибридную модификацию Camry. В общей сложности модель будет доступна в десяти комплектациях. Добавим, что Toyota завершает подготовку к старту производства Camry на петербургском заводе.