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Почти половина реализованных в России в 2017 году авто продана в кредит

Сегодня, 11:48

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и НБКИ провели исследования российского автомобильного рынка и выяснили, что в 2017 году в России в кредит было продано почти 713 600 новых автомобилей. Примечательно, что такой показатель составляет 48,9% от общего рынка за отчётный период.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировали данные более 4 100 кредитных организаций и выяснили, что в 2017 году россияне приобрели в кредит более 713 600 автомобилей, что составляет 48,9% от всего рынка. Отмечается, что в 2016 году было выдано 552 400 кредитов на автомобили, что на 5% меньше показателей 2017 года.

Сергей Удалов, руководитель агентства «АВТОСТАТ», выразил уверенность в том, что таких показателей удалось добиться благодаря расширению государственных программ льготного автокредитования. Отмечается, что большая доля кредитов пришлась на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Напомним, что клиенты государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» получают субсидии на процентную ставку, а сама стоимость автомобиля снижается на 10%. Отмечается, что в 2018 году действие программ будет продлено.


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