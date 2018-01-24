Рассекречен интерьер трёхдверного кроссовера Range Rover Coupe

Сегодня, 13:03

Британская компания jaguar land Rover опубликовала первое тизерное изображение купеобразного кроссовера Range Rover Coupe, премьера которого состоится уже в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве. Отмечается, что люксовая новинка получит двухцветный салон, отделанный качественной кожей и деревом.

Разработчики из Jaguar Land Rover опубликовали тизерное изображение нового Range Rover Coupe, на котором раскрыты детали интерьера роскошной новинки. Судя по снимкам, автомобиль получит четыре посадочных места – передние сидения получили отделку из белой кожи, а задний ряд обит кожей синего цвета. На передней панели и рулевом колесе автомобиля появилась отделка из дерева, а подлокотники доступны как на переднем, так и на заднем ряду сидений.

Как сообщалось ранее, новый Range Rover Coupe будет построен специалистами подразделения SVO, которое ранее представило такие роскошные модели как Jaguar XE SV Project 8, Range Rover Sport SVR и Range Rover SVAutobiography. Тираж Range Rover Coupe составит всего 999 единиц.

Разработчики напомнили, что выход Range Rover Coupe является данью истории бренда, ведь первый кроссовер Range Rover, выпущенный в 1970 году, также имел трёхдверный кузов. Версии с четырьмя дверями начали выпускаться только с 1981 года. Ожидается, что Range Rover Coupe станет самым дорогим автомобилем в современной линейке бренда, получив ценник в 230 000 долларов (13 110 000 рублей).