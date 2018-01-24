Mitsubishi Outlander в России получит две доступные версии в феврале

Сегодня, 12:04

До конца февраля 2018 года компания Mitsubishi наделит свой кроссовер Outlander на российском рынке двумя новыми версиями. В пресс-службе японской марки отметили, что модель в новых вариантах исполнения станет ещё доступнее.

Обе новые модификации Mitsubishi Outlander будут оснащаться системой переднего привода, что позволит производителю снизить ценники на автомобиль. Кроме того, с февраля клиенты смогут заказывать дополнительные опции для кроссовера уже в «базе».

Пока компания не раскрывает цены на грядущие комплектации Outlander, однако эксперты предполагают, что моноприводный автомобиль окажется дешевле полноприводного по меньшей мере на 80 000 рублей. Кроме того, ожидается, что выход версий с передним приводом позволит увеличить спрос на и без того популярную модель.

На сегодняшний день Mitsubishi Outlander доступен в России в семи комплектациях. Самая доступная из них Inform стоит 1 529 000 рублей. В ноябре минувшего года компания внесла ряд изменений в версии Inform и Instyle, расширив перечни оснащений, причём ценники сохранились на прежнем уровне.

В частности, Mitsubishi Outlander в начальной комплектации получил аудиосистему с USB-разъёмом и CD/MP3-плеером. В свою очередь версия Instyle обзавелась системой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.