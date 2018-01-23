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Volkswagen не собирается покупать долю в группе «ГАЗ»‍ в 2018 году

Вчера, 23:00

Немецкий автопроизводитель Volkswagen не намерен рассматривать возможность приобретения доли в группе «ГАЗ» в текущем году. Соответствующее заявление сделал гендиректор российского подразделения компании Маркус Озегович.

В декабре прошлого года агентство Reuters писало, что представители Volkswagen ведут переговоры с группой «ГАЗ» касательно покупки доли последней. Тем не менее Маркус Озегович опроверг подобную информацию.

«На настоящий момент мы фокусируемся на проектах, мы стараемся делать бизнес, и, возможно, какое-то время спустя мы поговорим про акции, но не сейчас», – отметил топ-менеджер.

По словам господина Озеговича, сделка может состоятся, то точно не в этом году, так как пока автопроизводители не обсуждали ничего конкретного. Стоит напомнить, что на сегодняшний день группа «ГАЗ» остаётся крупнейшим в России производителем коммерческих машин.

Под этим брендом производятся легковые и грузовые автомобили, легкие и среднетоннажные коммерческие модели, а также автобусы. Помимо этого, компания изготавливает автокомплектующие и моторы. В классе LCV российского автомобильного рынка на группу «ГАЗ» приходится более 50%, а в сегменте автобусов – 80%.


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