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PSA ориентирует российское производство на сегмент LCV

Сегодня, 03:00

Концерн PSA Peugeot-Citroen сосредоточит свои силы на производстве LCV, микроавтобусов и минивэнов в России. До конца первого квартала их выпуск будет налажен на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге. Французы оптимистично смотрят на такое решение в РФ. Об этом рассказали официальные лица PSA Peugeot-Citroen.

В данное время в Калуге ведется сборка легковых моделей Peugeot 408 и Citroen C4. В скором будущем на конвейер предприятия «ПСМА Рус» станут коммерческие Citroen Jumpy и Peugeot Expert, а затем стартует выпуск пассажирских Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.

По словам представителей PSA Peugeot-Citroen, в ближайшее время на предприятии в Калуге примерно 75% производства придется на LCV. Остальные 25% займут седаны, так как французы настроены удерживать свои позиции и в этой нише.

Вышеперечисленные модели будут выпускаться в России в количестве от 10 000 экземпляров каждая ежегодно. Какие легковые модели станут на конвейер в Калуге, французы решат до 2020 года.

В PSA Peugeot-Citroen считают, что в России может быть ограничен импорт, и потому решили расширять локальную сборку своей продукции в РФ. Французов вдохновляет тот факт, что в стране имеет место спрос на LCV. Также они рассчитывают на улучшение экономической обстановки в России.


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