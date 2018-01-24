Перечислены самые популярные иномарки с пробегом в России

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Жители России стали чаще покупать иномарки с пробегом, о чем сообщает агентство «АВТОСТАТ». Аналитики установили, что за прошлый год в РФ было перепродано 3,7 миллиона подержанных машин зарубежных производителей, что на 3% больше, чем в 2016 году, когда в стране было реализовано 3,6 миллиона б/у транспортных средств.

Иномаркой №1 на вторичном авторынке России по итогам 2017 года стала Ford Focus. За отчетный период он разошлась по стране тиражом в 132,7 тысячи экземпляров. Продажи подержанных Ford Focus в РФ выросли на 2,6%.

Далее в перечне самых продаваемых зарубежных автомобилей с пробегом в России идет Toyota Corolla. Японская машина разошлась по стране в количестве 102,2 тысячи единиц. Спрос на иномарку упал на 1,7%.

Третья позиция в рейтинге досталась седану Hyundai Solaris с результатом в 79,6 тысячи реализованных подержанных машин с «плюсом» в 27,6%. В десятку самых востребованных иномарок на вторичном авторынке России также вошли Toyota Camry, Renault Logan, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat.

Недавно аналитики сообщали, что за минувший год средневзвешенный ценник на подержанный автомобиль в России снизился на 3%. При этом, жители Москвы продают свои машины с пробегом примерно на 30% дороже, чем остальные россияне.