Российские продажи китайских автомобилей в 2017 году выросли на 4%

Вчера, 21:30

В России растет спрос на китайские автомобили, на что обращает внимание агентство «АВТОСТАТ». Отечественные специалисты установили, что в 2017 году продажи машин из КНР в РФ составили 31 905 транспортных средств. В годовом сравнении данный показатель выше на 4%. Эксперты уточняют, что в 2016 году дилеры реализовали в России 30 736 автомобилей из Поднебесной.

Китайской маркой №1 в России остается Lifan. Данный бренд уже седьмой год кряду сохраняет лидерство в РФ среди автопроизводителей из КНР. В 2017 году дилеры реализовали в России 16 964 транспортных средства марки Lifan. Продажи бренда упали в стране на 3% в сравнении с результатами 2016 года, однако он занимает не менее 53% доли среди китайских компаний, продающих свои машины в РФ.

Вторая позиция в списке самых востребованных китайских марок на авторынке России по итогам 2017 года досталась Chery. За отчетный период дилеры бренда реализовали в РФ 5 905 транспортных средств. Продажи Chery выросли на 24%.

Третье место заняла марка Geely, потерявшая в 2017 году в России почти половину своих продаж в годовом сравнении. Дилеры бренда продажи в РФ 2 234 машин.

К слову, китайские производители зачастую не торопятся отправлять свои новинки за рубеж, так как располагают крупнейшим авторынком в мире. Например, недавно в России начались продажи самой первой версии модели Geely Emgrand 7, в то время как жителям КНР предлагают уже третью по счету модификацию машины.