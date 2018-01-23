Mitsubishi запустит продажи кроссовера Eclipse Cross в России в апреле

Вчера, 20:00

Японский автопроизводитель Mitsubishi объявил сроки начала продаж нового Eclipse Cross на авторынке России. По словам исполнительного директора и президента «ММС Рус» Наоя Накамуры, россияне смогут приобрести компактный кроссовер в апреле текущего года.

Компания наладила выпуск нового Mitsubishi Eclipse Cross в Окадзаки, Япония. Пока Mitsubishi ничего не сообщает касательно локализации производства данного кроссовера в России. Отметим, что своим внешним видом новинка обязана стараниям дизайнера Цунехиро Кунимото, который в своё время поучаствовал в создании кроссовера Nissan Juke.

Пока неизвестно, с каким двигателем Mitsubishi Eclipse Cross можно будет купить на российском рынке. Отметим, что в Европе модель доступна с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем с прямым впрыском. Отдача такого мотора равна 163 лошадиные силы, при этом в роли трансмиссии могут выступать 6-диапазонная МКПП и вариатор.

В некоторых странах Eclipse Cross также можно приобрести с дизельным агрегатом Commonrail объёмом 2,2 литра. Пока автопроизводитель не раскрывает рублёвые цены на новый кроссовер. Отметим, что на британском рынке его предлагают по цене от 21 275 фунтов стерлингов (около 1 670 000 рублей).