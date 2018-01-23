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Лимузин проекта «Кортеж» получит отделку из кожи Nappa и дорогого дерева

Вчера, 19:11

На страницах российского автомобильного портала «Авторевю» появились свежие фото интерьера представительского седана проекта «Кортеж», который будет выпускаться под новым брендом Aurus. «Президентский» лимузин получил стильную отделку из кожи Nappa и алькантры, а также цифровую приборную панель.

Согласно данным российских СМИ, новый роскошный лимузин проекта «Кортеж» дебютирует весной нынешнего года на церемонии инаугурации президента. Что касается интерьера, то новый лимузин получит стильную отделку из качественной кожи Nappa и алькантры, а центральную консоль и подлокотники украсят вставки из дорогих пород дерева. На полу модели появятся ворсовые ковры.

Помимо этого, лимузин проекта «Кортеж» получит большую полностью цифровую приборную панель, а также современную мультимедийную систему. Стоит отметить, что информационно-развлекательный центр в целях безопасности лишился сенсорного дисплея и приложений Apple CarPlay и Android Auto, что должно осложнить взлом бортового компьютера.

 

 

Задний диван автомобиля изначально будет иметь угол наклона в 27 градусов, но при желании наклон можно изменить до 45 градусов. Как сообщалось ранее, лимузин Aurus будет приводиться в движение атмосферным мотором V12 мощностью в 860 лошадиных сил.  


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