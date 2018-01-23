В Великобритании снова продаётся Nissan 350Z из «Тройного форсажа»

Вчера, 18:00

Согласно объявлению на сайте Auto Trader, в Великобритании снова выставили на продажу Nissan 350Z. На данном автомобиле в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт» ездил главный антагонист ДиКей, которого сыграл Брайан Ти Такаси.

Автомобиль ДиКея, купе Nissan 350Z, пытались продать в Соединённом Королевстве ещё три года назад. Продавец отмечает, что предлагается один из двух экземпляров, задействованных в съёмке, причём это единственный Nissan 350Z, оснащённый двигателем с турбонаддувом.

В объявлении также сообщается, что к настоящему моменту автомобиль проехал 17 600 километров. Стоимость купе достигает 99 950 фунтов стерлингов, что эквивалентно 7 800 000 рублей по актуальному курсу. Примечательно, что этот же автомобиль предлагался в 2015 году за 149 995 фунтов (порядка 11 799 400 рублей).

Отметим, что машины, «сыгравшие» в фильмах «Форсаж», нередко выставляются на продажу. Так, в минувшем году нового владельца искал родстер Lucra LC470, который можно увидеть в шестой части кинофраншизы. В 2015 году появилось объявление о продаже седана Volkswagen Jetta из первой части.