Mercedes-AMG GT в кузове седан проходит финальные тесты

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Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz готовится представить новый суперкар Mercedes-AMG GT в кузове седан, который станет серьёзным конкурентом для Porsche Panamera. Новинка уже проходит финальные тесты в зимних условиях, получив фирменную решетку радиатора Panamericana.

Подразделение Mercedes-AMG вывело на завершающие дорожные тесты новый производительный спорткар Mercedes-AMG GT Sedan, а на страницах американского портала motor1 появились свежие фото долгожданной новинки. Ожидается, что на старте продаж модель поборется за покупателей с немецким спорткаром Porsche Panamera.

Прототип нового Mercedes-AMG GT Sedan носит полностью серийный кузов, но модель по-прежнему скрывается камуфляжной пленкой. Так, суперкар оснащается фирменной решеткой радиатора Panamericana, которая зарезервирована для самых производительных моделей бренда. Также новинка оснащается спортивной выхлопной системой и массивным спойлером сзади.

Что касается технических характеристик, то эксперты уверены, что новый Mercedes-AMG GT Sedan получит под капот 4,0-литровый битурбированный мотор V8, мощность которого составит не менее 603 лошадиных сил. Не исключено, что модель дебютирует и в гибридном формате. Премьера модели состоится в марте 2018 года на автосалоне в Женеве.