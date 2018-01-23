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Mercedes-Benz объявили об отзыве 6,6 тысяч авто в России

Сегодня, 15:28

В России объявлена кампания отзыва 6 639 Mercedes-Benz А, В, С, CLA, GLA и GLC, который были проданы в России в период с 2012 по 2014 годы. Компания намерена отозвать авто из-за непреднамеренного срабатывания подушек безопасности водителя из-за электростатического разряда.

6 639 авто Mercedes-Benz А, В, С, CLA, GLA и GLC проверят на наличие неисправностей, а у дефектных моделей будет доработана рулевая колонка. Российские представители «Mercedes-Benz Rus» оповестят владельцев авто, попадающих под кампанию отзыва. Авто доставят в ближайший сервисный центр.

Все ремонтные работы проведут за счет Mercedes-Benz. Росстандарт опубликовал список VIN-номеров авто, которые нуждаются в проверке на наличие непреднамеренного срабатывания подушек безопасности, которое вызвано электростатическим разрядом. Неисправность подушек безопасности водителя может стать причиной ДТП, а также травмировать водителя из-за непреднамеренного срабатывания.


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