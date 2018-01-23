Дизайнеры BMW раздумывают над выпуском суперкара

Сегодня, 12:43

Йозеф Кабан, новый дизайнер компании BMW, во время общения с журналистами рассказал, что баварский бренд рассматривает возможность создания совершенно новой производительной модели, которая может стать суперкаром. К сожалению, более подробно о модели пока не сообщается.

Почти год назад талантливый словацкий дизайнер Йозеф Кабан покинул компанию Volkswagen Group, перейдя в состав баварского концерна BMWE Group, став «правой рукой» шеф-дизайнера компании Адриана ван Хойдонка. В своё время господин Кабан стал автором дизайна множества моделей от Skoda, а также являлся одним из ключевых разработчиков французского гиперкара Bugatti Veyron.

Стоит отметить, что в последние годы дизайн новинок от BMW получает спорные отзывы – многие эксперты считают новые автомобили от BMW слишком схожими друг с другом, в то время как концепты BMW 8-Series и BMW Z4 заслужили восторженные отзывы прессы и поклонников бренда.

Йозеф Кабан во время общения с журналистами на автосалоне в Детройте намекнул на то, что баварский бренд разрабатывает новый суперкар. Дизайнер отметил, что BMW выпускает «отличные автомобили», поэтому нет никаких преград для создания модели высокой производительности. Ближайшим крупным проектом от BMW станет следующая генерация 7-Series, которая продемонстрирует новый язык дизайна бренда.