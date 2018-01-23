KIA Rio стал самым популярным автомобилем на юге России

Сегодня, 13:30

Специалисты агенства «АВТОСТАТ» исследовали продажи легкового транспорта в России в минувшем году. Установлено, что по итогам 2017 года на юге России самым востребованным автомобилем стал южнокорейский KIA Rio.

Вторая позиция на рынке Южного федерального округа России досталась отечественной LADA Granta. Эта машина также остается в тройке лидеров среди самых востребованных легковушек по всей стране. В скором времени LADA Granta сменит поколение, и уже известно, что новинка побывала на дорожных тестах. Точная дата дебюта следующей генерации модели LADA Granta пока не озвучивается.

Третье место в списке самых востребованных автомобилей на юге России по итогам 2017 года занял южнокорейский седан Hyundai Solaris. На четвертой позиции оказалась LADA Vesta, а замыкает пятерку вседорожник Hyundai Creta.

Модель KIA Rio выступает в качестве бестселлера в пяти из десяти округов России. Также южнокорейский автомобиль лидирует в общем рейтинге продаж легковушек в РФ по итогам прошлого года.

Модель Hyundai Solaris является лидером Северо-Западного округа, а также остается самым продаваемым автомобилем в Санкт-Петербурге. LADA Granta остается бестселлером Приволжского федерального округа. Лидером авторынка Северного Кавказа стала LADA Vesta, а на Дальнем Востоке наилучшими продажами отличился кроссовер Toyota RAV4.