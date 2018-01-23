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В сети появились первые шпионские снимки нового универсала Audi A6 Avant

Сегодня, 14:35

В интернете появились шпионские фотографии нового универсала Audi A6, который тестируют в плотной камуфляжной плёнке. Новое поколение модели должно дебютировать уже в текущем году, поэтому универсал A6 Avant уже проходит дорожные тесты.

Эксперты отмечают, что новинка до средней стойки не отличается от прототипа «четырёхдверки» Audi A6. Так, универсал оснастили такими же узкими передними фарами и массивной радиаторной решёткой. Задняя часть автомобиля, хотя и не похожа на седан, получила мало сходства с классическим универсалом, так как пятая дверь наклонена под большим углом.

К сожалению, фотошпионы пока не смогли запечатлеть внутреннее убранство нового A6 Avant. По мнению специалистов, автомобиль обзаведётся передней панелью в стилистике флагманов Audi Cockpit. Кроме того, новинка окажется легче предшественника, получит больше электронных помощников и линейку 4-цилиндровых моторов с турбонаддувом.

 

Компания также собирается выпустить «горячий» Audi S6 с мощным наддувным двигателем. По предварительным сведениям, Audi представит публично A6 и A6 Avant уже на автовыставке в Женеве, которая начнётся 9 марта.


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