В Германии стартовало производство нового Mercedes-Benz CLS

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Согласно данным американского портала motor1, на заводе Mercedes-Benz в немецком городе Зиндельфинген стартовало серийное производство нового четырехдверного купе Mercedes-Benz CLS, который является прямым конкурентом Audi A7 Sportback. Отмечается, что новинка собирается на той же площадке, что и новый E-Class, ведь модели разделяют множество общих компонентов.

Представители немецкого премиального бренда Mercedes-Benz заявили, что завод компании в Зиндельфингене является самым современным автомобильным заводом в мире, используя «цифровые технологии в сборке». На конвейере внедрена особая система дополненной реальности, которая помогает сотрудникам выбирать необходимые детали и инструменты. Также работники имеют доступ к информации о варианте исполнения, который необходимо собрать в данный момент.

На заводе в Зиндельфингене помимо Mercedes-Benz CLS и E-Class осуществляется производство Mercedes-Benz S-Class в кузовах седан, купе и кабриолет, а также суперкаров Mercedes-AMG GT. Позже на производственный конвейер встанет «заряженный» Mercedes-AMG CLS 53.

Разработчики уверены, что именно Mercedes-Benz в своё время стал изобретателем так называемых «четырехдверных купе», которые в техническом плане являются седанами с покатой формой крыши.