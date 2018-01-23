Tesla зарегистрировала двухмоторную версию седана Tesla Model 3

Вчера, 19:30

В онлайн-конфигураторе Tesla теперь можно увидеть полноприводный вариант седана Tesla Model 3 с двумя электродвигателями. Сообщается, что такие автомобили должны встать на конвейер уже будущей весной.

Ранее у автопроизводителя Tesla возникли проблемы при старте серийного производства самой бюджетной модели американского бренда – Model 3. По последним сведениям, объём производства электрокара выход на нормы, запланированные изначально. В декабре прошлого года компания выпустила 1 000 экземпляров, пообещав, что уже спустя месяц сможет производить такое количество автомобилей за неделю.

Эксперты не исключают, что компания снова столкнётся с трудностями, поскольку для заказа стал доступен новый вариант Tesla Model 3. Речь идёт о двухмоторном полноприводном исполнении седана, которое появилось в онлайн-конфигураторе, о чем сообщает издание InsideEVs.

Предполагается, что электрический седан с приводом на обе оси начнут выпускать уже весной нынешнего года, при этом цены на новинку до сих пор неизвестны. В базовой комплектации с одним силовым агрегатом и блоком батарей ёмкостью 50 кВт/ч Tesla Model 3 предлагают заказать за 35 000 долларов, что эквивалентно 1 995 000 рублей.